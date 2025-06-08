Westinghouse начала переговоры о строительстве в США 10 новых реакторов

Американская энергетическая компания Westinghouse ведет переговоры с правительством США о строительстве в стране 10 новых ядерных реакторов. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на и.о. гендиректора Westinghouse Дэна Самнера.

Американская энергетическая компания Westinghouse ведет переговоры с правительством США о строительстве в стране 10 новых ядерных реакторов.

Как передает Report, об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на и.о. гендиректора Westinghouse Дэна Самнера.

По его словам, компания намерена занять ключевую позицию в реализации указа президента США Дональда Трампа об увеличении американских ядерных энергетических мощностей в четыре раза к 2050 году и о начале строительства 10 новых реакторов к 2030 году. Корпорация ведет переговоры не только с правительством, но и с основными партнерами по отрасли.

Самнер подчеркнул, что у Westinghouse уникальное положение на американском рынке, так как у нее есть зарекомендовавшая себя и одобренная флагманская модель реактора AP1000 (двухконтурный, мощностью более 1 тыс. МВт), широкие и надежные цепочки поставок, а также реализуемые в данный момент на территории США проекты. Сами реакторы модели AP1000, разработанной в 2000-е годы, уже действуют не только в Соединенных Штатах, но и в Китае.

"В указе заявлено 10 крупных ядерных реакторов, и мы считаем, что сможем построить их все, это будут AP1000. Наши партнеры, технологические компании, поставщики - все объединяются, чтобы рассчитать, как именно реализовать такой проект", - добавил Самнер.

По расчетам Министерства энергетики США, строительство 10 крупных ядерных реакторов может обойтись в $75 млрд.