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Президент Украины рассказал, в каком случае Россия может выиграть войну

Президент Украины рассказал, в каком случае Россия может выиграть войну Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может выиграть войну против Украины только при условии, если война будет многолетней и не будет санкций со стороны Запада.
Другие страны
8 июня 2025 г. 22:58
Президент Украины рассказал, в каком случае Россия может выиграть войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может выиграть войну против Украины только при условии, если война будет многолетней и не будет санкций со стороны Запада.

Как сообщает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

"Путин ни в коем случае не может при тех обстоятельствах, которые сейчас сложились, выиграть войну, если в мире будет единство и мир будет на нашей стороне. Это невозможно. Следовательно, он может победить, только если это будет очень долгая война, много-много лет и без санкций. Это то, чего он на самом деле хочет, потому что ему нужны будут деньги на эту войну и он хочет сидеть в Кремле до самой смерти. Это его цель", - сказал украинский лидер.

Зеленский также отметил, что экономика РФ зависит от нефти и от энергетики, поэтому нужно как можно скорее ввести санкции в отношении этих сфер.

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