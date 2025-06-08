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"Бавария" заинтересована в нападающем сборной Португалии

"Бавария" заинтересована в нападающем сборной Португалии Руководство мюнхенской "Баварии" заинтересовано в подписании звездного нападающего "Милана" и сборной Португалии Рафаэла Леау.
Футбол
8 июня 2025 г. 18:33
Бавария заинтересована в нападающем сборной Португалии

Руководство мюнхенской "Баварии" заинтересовано в подписании звездного нападающего "Милана" и сборной Португалии Рафаэла Леау.

Как сообщает Report, об это сообщил инсайдер Педро Алмейда.

По его словам, мюнхенский клуб в ближайшее время предложит итальянскому представителю 100 млн евро за трансфер 25-летнего футболиста.

Отметим, что Р.Леау перешел в "Милан" из "Лилля" (Франция) летом 2019 года за 49,5 млн евро. В этом сезоне форвард провел 50 матчей на уровне клубов, забил 12 голов и сделал 13 результативных передач.

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Версия на азербайджанском языке "Bavariya" Portuqaliya millisinin hücumçusunu transfer etmək istəyir

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