В Грузии назначили нового спецпредставителя по связям с Россией

Георгий Зурабашвили назначен специальным представителем премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе по связям с Россией.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские медиа, об этом Кобахидзе заявил сегодня на брифинге.

По словам премьера, среди ключевых приоритетов Грузии - мирное урегулирование конфликта с Россией, поддержание и развитие существующих торгово-экономических связей, а также постоянный диалог по гуманитарным вопросам.

"Мирное урегулирование конфликта с Российской Федерацией, поддержание и развитие существующих торгово-экономических связей, а также постоянный диалог по гуманитарным вопросам входят в число важнейших приоритетов нашей страны. В отсутствие дипломатических отношений между Грузией и Российской Федерацией, наряду с Женевским форматом, должность специального представителя премьер-министра имеет ключевое значение для решения этих задач", - сказал Кобахидзе.

Отметим, что Зурабашвили с 1 июля 2025 года является первым заместителем министра иностранных дел Грузии.