В Грузии назначили нового спецпредставителя по связям с Россией
- 21 октября, 2026
- 14:18
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Георгий Зурабашвили назначен специальным представителем премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе по связям с Россией.
Как сообщает Report со ссылкой на грузинские медиа, об этом Кобахидзе заявил сегодня на брифинге.
По словам премьера, среди ключевых приоритетов Грузии - мирное урегулирование конфликта с Россией, поддержание и развитие существующих торгово-экономических связей, а также постоянный диалог по гуманитарным вопросам.
"Мирное урегулирование конфликта с Российской Федерацией, поддержание и развитие существующих торгово-экономических связей, а также постоянный диалог по гуманитарным вопросам входят в число важнейших приоритетов нашей страны. В отсутствие дипломатических отношений между Грузией и Российской Федерацией, наряду с Женевским форматом, должность специального представителя премьер-министра имеет ключевое значение для решения этих задач", - сказал Кобахидзе.
Отметим, что Зурабашвили с 1 июля 2025 года является первым заместителем министра иностранных дел Грузии.