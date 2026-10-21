Лейла Алиева приняла участие в открытии Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей в Самарканде
- 21 октября, 2026
- 14:23
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21 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия в узбекском городе Самарканд Всемирного саммита "Инвестиции в благополучие детей: на пути к устойчивому и справедливому развитию будущих поколений" и Второго международного конгресса по детской онкологии.
Как сообщает Report, перед церемонией открытия первая леди Республики Узбекистан Зироат Мирзиёева встретила вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву и других участников.
Затем было сделано совместное фото.
В мероприятиях, которые пройдут 21-22 октября, принимают участие представители свыше 100 стран.
Саммит организован по инициативе Узбекистана совместно со специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организацией здравоохранения и Всемирным банком.
По итогам саммита ожидается принятие Самаркандской декларации.