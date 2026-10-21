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    Лейла Алиева приняла участие в открытии Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей в Самарканде

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2026
    • 14:23
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей в Самарканде

    21 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия в узбекском городе Самарканд Всемирного саммита "Инвестиции в благополучие детей: на пути к устойчивому и справедливому развитию будущих поколений" и Второго международного конгресса по детской онкологии.

    Как сообщает Report, перед церемонией открытия первая леди Республики Узбекистан Зироат Мирзиёева встретила вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву и других участников.

    Затем было сделано совместное фото.

    В мероприятиях, которые пройдут 21-22 октября, принимают участие представители свыше 100 стран.

    Саммит организован по инициативе Узбекистана совместно со специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организацией здравоохранения и Всемирным банком.

    По итогам саммита ожидается принятие Самаркандской декларации.

    Лейла Алиева приняла участие в открытии Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей в Самарканде
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей в Самарканде
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей в Самарканде
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей в Самарканде
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей в Самарканде
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей в Самарканде
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей в Самарканде
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей в Самарканде
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей в Самарканде
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей в Самарканде
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей в Самарканде
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей в Самарканде
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей в Самарканде
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей в Самарканде
    Лейла Алиева Фонд Гейдара Алиева Зироат Мирзиёева Азербайджано-узбекистанские отношения
    Фото
    Leyla Əliyeva Səmərqənddə Uşaqların rifahına investisiya mövzusunda Ümumdünya Sammitinin açılışında iştirak edib
    Leyla Aliyeva attends opening of World Summit on Investing in Children's Well-being in Samarkand
    MiniBoss
    44 filmi

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