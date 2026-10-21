Скорость фиксированного интернета в Азербайджане выросла на 10,6% за год

В сентябре средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в Азербайджане достигла 92,94 Мбит/с. Страна заняла 81-е место среди 150 государств, опустившись на три позиции по сравнению с августом.

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, за год скорость выросла на 10,6% - с 84,02 Мбит/с.

По скорости мобильного интернета (98,92 Мбит/с) Азербайджан сохранил 47-е место среди 100 стран.

Баку по скорости фиксированного интернета поднялся на две позиции и занял 114-е место среди 194 городов со скоростью 92,5 Мбит/с. По мобильному интернету столица опустилась на семь позиций, заняв 85-е место среди 151 города со скоростью 122,03 Мбит/с.

В рейтинге стран по скорости фиксированного интернета лидировал Сингапур (476,02 Мбит/с), а мобильного - ОАЭ (681,14 Мбит/с). Среди городов первые места по обоим показателям занял Абу-Даби: 418,36 Мбит/с для фиксированного и 683,07 Мбит/с для мобильного интернета.