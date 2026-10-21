Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti 11 %-ə yaxın artıb
İKT
- 21 oktyabr, 2026
- 13:45
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Bu ilin sentyabr ayında Azərbaycan sabit genişzolaqlı internetin orta sürətinə (92,94 Mbps) görə avqust ayına nisbətən 3 pillə geriləyərək 150 ölkə arasında 81-ci olub.
"Report" "Speedtest Global Index"ə istinadən xəbər verir ki, ötən ay bir il əvvəlki göstərici (84,02 Mbps) ilə müqayisədə ölkədə sabit genişzolaqlı internetin orta sürəti 10,6 % artıb.
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