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    Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti 11 %-ə yaxın artıb

    İKT
    • 21 oktyabr, 2026
    • 13:45
    Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti 11 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin sentyabr ayında Azərbaycan sabit genişzolaqlı internetin orta sürətinə (92,94 Mbps) görə avqust ayına nisbətən 3 pillə geriləyərək 150 ölkə arasında 81-ci olub.

    "Report" "Speedtest Global Index"ə istinadən xəbər verir ki, ötən ay bir il əvvəlki göstərici (84,02 Mbps) ilə müqayisədə ölkədə sabit genişzolaqlı internetin orta sürəti 10,6 % artıb.

    Xəbər yenilənir

    Sabit genişzolaqlı internet Speedtest Global Index
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