Зеленский: США передали на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые планировались для Украины

США перебросили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые ранее планировали использовать в Украине для борьбы с "шахедами".

США перебросили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые ранее планировали использовать в Украине для борьбы с "шахедами".

Как сообщает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью в интервью ABC News.

По его словам, имеются большие проблемы с "шахедами", но Украина борется с этим и ищет инструменты, чтобы их уничтожать. "Но мы нашли кое-что и решили – кажется, это было при предыдущей администрации, это был министр обороны Остин. Мы с ним определились с одним проектом, мы рассчитывали на этот проект. 20 тысяч ракет для борьбы с "Шахедами". Это было недорого, но это особая технология. Мы рассчитывали на эти 20 тысяч ракет. Сегодня утром мой министр обороны сказал мне, что Соединенные Штаты перебросили их на Ближний Восток", - сказал Зеленский.

5 июня издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа решила перенаправить американским войскам специальные подрывники для ракет, которые Украина использует для сбивания российских беспилотников, и которые являются ключевой технологией противодействия вражеским дронам. В публикации говорилось, что на прошлой неделе Пентагон непублично сообщил Конгрессу о том, что эти подрывники теперь передаются подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке.