Десятки тысяч человек приняли участие в антиправительственной акции в Мадриде

В центре Мадрида прошла многотысячная акция протеста против правительства премьер-министра Испании Педро Санчеса и правящей Социалистической рабочей партии (PSOE).

В центре Мадрида прошла многотысячная акция протеста против правительства премьер-министра Испании Педро Санчеса и правящей Социалистической рабочей партии (PSOE).

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, демонстрация была организована оппозиционной Народной партией (PP). По данным делегации центрального правительства в регионе, в акции приняли участие от 45 000 до 50 000 человек. Организаторы заявили о 100 000 протестующих.

Поводом для массового недовольства стали коррупционные скандалы, затронувшие правительство, окружение премьера и членов его семьи. Перед митингующими выступил лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо. Он призвал граждан "рассчитаться с демократией, провести выборы". Глава партии подчеркнул, что новые выборы нужно провести уже сейчас.

В то же время представители правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) оценили акцию как "провал". Глава министерства образования страны Пилар Алегрия отметила, что музыкальная "группа Estopa собирает больше зрителей, чем Фейхоо".

Это уже шестая акция, организованная политической силой Фейхоо. 10 мая в Мадриде прошли протесты за отставку премьер-министра Испании, в которых участвовали около 25 000 человек.