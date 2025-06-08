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При обстреле пункта раздачи гумпомощи в Газе погибли 11 человек

При обстреле пункта раздачи гумпомощи в Газе погибли 11 человек При обстреле пункта раздачи гумпомощи в Газе погибли 11 человек
Другие страны
8 июня 2025 г. 20:00
При обстреле пункта раздачи гумпомощи в Газе погибли 11 человек

В результате израильского обстрела пункта раздачи гуманитарной помощи в Рафахе на юге сектора Газа погибли 11 человек, 125 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.

В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок.

В ХАМАС же заявили, что созданный Израилем механизм по распределению гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал "ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности".

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