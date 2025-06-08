В Баку проходит тур по случаю победы Азербайджана на чемпионате мира по мини-футболу

В Баку проходит тур по случаю победы сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира, состоявшемся в Баку.
Как сообщает Report, в нем принимают участие азербайджанские футболисты, боровшиеся за победу в мундиале.
Маршрут включает достопримечательности столицы.
По окончании тура планируется проведение концертной программы.
Напомним, что сборная Азербайджана под руководством Эльшада Гулиева обыграла венгерскую национальную команду в финальном матче чемпионата мира по мини-футболу со счетом 4:2.
Фото: Мухаммед Агаев