В Баку проходит тур по случаю победы Азербайджана на чемпионате мира по мини-футболу

В Баку проходит тур по случаю победы сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира, состоявшемся в Баку.

В Баку проходит тур по случаю победы сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира, состоявшемся в Баку.

Как сообщает Report, в нем принимают участие азербайджанские футболисты, боровшиеся за победу в мундиале.

Маршрут включает достопримечательности столицы.

По окончании тура планируется проведение концертной программы.

Напомним, что сборная Азербайджана под руководством Эльшада Гулиева обыграла венгерскую национальную команду в финальном матче чемпионата мира по мини-футболу со счетом 4:2.

Фото: Мухаммед Агаев