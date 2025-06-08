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В Баку проходит тур по случаю победы Азербайджана на чемпионате мира по мини-футболу

В Баку проходит тур по случаю победы Азербайджана на чемпионате мира по мини-футболу В Баку проходит тур по случаю победы сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира, состоявшемся в Баку.
Футбол
8 июня 2025 г. 18:41
В Баку проходит тур по случаю победы Азербайджана на чемпионате мира по мини-футболу

В Баку проходит тур по случаю победы сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира, состоявшемся в Баку.

Как сообщает Report, в нем принимают участие азербайджанские футболисты, боровшиеся за победу в мундиале.

Маршрут включает достопримечательности столицы.

По окончании тура планируется проведение концертной программы.

Напомним, что сборная Азербайджана под руководством Эльшада Гулиева обыграла венгерскую национальную команду в финальном матче чемпионата мира по мини-футболу со счетом 4:2.

Фото: Мухаммед Агаев

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın minifutbol millisinin dünya çempionu olması münasibətilə Bakıda şəhər turu keçirilir

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