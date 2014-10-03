Президент Азербайджана отправил президенту Германии поздравительное письмо

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил поздравительное письмо президент Президенту Федеративной Республики Германия господину Йоахиму Гауку. Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

“От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем германского единства.

Сегодня азербайджано-германские отношения находятся на пути динамичного развития. Сотрудничество между нашими дружественными странами успешно продолжается как в двустороннем порядке, так и в рамках европейских структур.

Уверен, что мы и впредь будем продолжать наши взаимные усилия в направлении укрепления межгосударственных отношений, дальнейшего расширения экономических и гуманитарных связей.



В этот знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, дружественному народу Германии желаю постоянного мира и процветания.”