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    Новоназначенный посол Сербии прибыл в Азербайджан

    Небойша Родич встретился с министром иностранных дел Азербайджана

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Сербии в Азербайджане Небойша Родича.

    Как сообщили Report в министерстве иностранных дел Азербайджана, на встрече Н. Родич вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Э. Мамедъярову.

    Министр Э.Мамедъяров отметил динамичное развитие связей между Сербией и Азербайджаном и пожелал послу успехов на новом дипломатическом поприще.

    Посол Н. Родич в свою очередь подчеркнул, что в период дипломатической деятельности приложит все усилия для развития традиционных дружеских связей между Азербайджаном и Сербией.

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