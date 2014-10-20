Новоназначенный посол Сербии прибыл в Азербайджан

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Сербии в Азербайджане Небойша Родича.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел Азербайджана, на встрече Н. Родич вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Э. Мамедъярову.

Министр Э.Мамедъяров отметил динамичное развитие связей между Сербией и Азербайджаном и пожелал послу успехов на новом дипломатическом поприще.

Посол Н. Родич в свою очередь подчеркнул, что в период дипломатической деятельности приложит все усилия для развития традиционных дружеских связей между Азербайджаном и Сербией.