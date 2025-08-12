О нас

Дуров: Telegram заблокирует множество каналов за доксинг и вымогательство

Дуров: Telegram заблокирует множество каналов за доксинг и вымогательство Сооснователь Telegram Павел Дуров предупредил пользователей мессенджера о том, что на этой неделе его администрация заблокирует каналы, которые причастны к доксингу (незаконной публикации персональных данных) и вымогательству.
12 августа 2025 г. 00:47
Дуров: Telegram заблокирует множество каналов за доксинг и вымогательство

Сооснователь Telegram Павел Дуров предупредил пользователей мессенджера о том, что на этой неделе его администрация заблокирует каналы, которые причастны к доксингу (незаконной публикации персональных данных) и вымогательству.

Как передает Report, об этом П. Дуров написал в своем Telegram-канале.

"После моей публикации 20 дней назад пользователи прислали нам сотни сообщений о мошенничестве и шантаже. На основании этих сообщений на этой неделе мы блокируем множество каналов за доксинг и вымогательство. Блокировка по этой причине означает, что у нас есть неопровержимые доказательства того, что администраторы канала публиковали клеветнические посты, а затем удаляли их в обмен на деньги от жертв", - говорится в публикации.

Он отметил, что администрация мессенджера вычислила некоторых пользователей, продававших "блокировки защиты" - сборы, которые жертвы платят мошенникам, чтобы избежать преследований.

Дуров призвал мошенников не тратить время на создание новых каналов, потому что рано или поздно их ждет блокировка. "Telegram - не место для доксинга и шантажа", - заключил он.

