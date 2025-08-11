Азербайджан и Армения не будут применять силу или угрожать ее применением друг против друга

О нас

Внешняя политика
11 августа 2025 г. 17:30
Азербайджан и Армения воздержатся от взаимного применения силы или угрозы ее применения.

Как сообщает Report, об этом говорится в тексте парафированного "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения".

"Стороны в своих взаимных отношениях воздержатся от применения силы или угрозы ее применения против территориальной целостности или политической независимости любой из сторон или каким-либо иным образом, противоречащим Уставу ООН. Они не допустят, чтобы их территории использовались какой-либо третьей стороной для применения силы против другой стороны в нарушение Устава ООН", - говорится в документе.

Согласно тексту соглашения, стороны также воздержатся от вмешательства во внутренние дела друг друга.

Версия на английском языке Azerbaijan and Armenia won't use or threaten to use force against each other
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan bir-birinə güc tətbiq etməyəcək və ya güc tətbiq etməklə hədələməyəcək

