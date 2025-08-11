Азербайджан и Армения не будут применять силу или угрожать ее применением друг против друга

Азербайджан и Армения воздержатся от взаимного применения силы или угрозы ее применения. Как сообщает Report, об этом говорится в тексте парафированного "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения". "Стороны в своих взаимных отношениях воздержатся от применения силы или угрозы ее применения против территориальной целостности или политической независимости любой из сторон или каким-либо иным образом, противоречащим Уставу ООН. Они не допустят, чтобы их территории использовались какой-либо третьей стороной для применения силы против другой стороны в нарушение Устава ООН", - говорится в документе. Согласно тексту соглашения, стороны также воздержатся от вмешательства во внутренние дела друг друга.

