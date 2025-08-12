О нас

В Ираке возникла острая нехватка воды

В Ираке возникла острая нехватка воды Ирак столкнулся с острой нехваткой воды на фоне сильной засухи и снижения притока воды из соседних стран.
Другие страны
12 августа 2025 г. 03:23
В Ираке возникла острая нехватка воды

Ирак столкнулся с острой нехваткой воды на фоне сильной засухи и снижения притока воды из соседних стран.

Как передает Report, об этом заявил советник министерства сельского хозяйства Ирака Махди Дамад.

По его словам, в 2019 году запасы воды достигали 65 миллиардов кубометров благодаря обильным дождям, однако в настоящее время приток воды из соседних стран, а именно Ирана и Турции, крайне незначителен, и количество осадков остается очень низким.

"Невозможность доставки питьевой воды в провинции и истощение запасов подземных вод представляют серьезную опасность", — указал чиновник.

Советник министерства подчеркнул, что Ираку необходимо сформировать компетентную переговорную группу для проведения переговоров с соседними странами с целью обеспечения полного объема водных ресурсов для страны.

Иракские власти объясняют текущий кризис не только климатическими изменениями, но и строительством плотин Турцией и Ираном на реках Тигр и Евфрат, которые играют жизненно важную роль в обеспечении населения страны. Министр водных ресурсов Ирака Аун Диаб предупредил о возможной приостановке выращивания урожая из-за острой нехватки воды.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İraqda kəskin su çatışmazlığı yaranıb

Самое важное

Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi