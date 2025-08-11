О нас

Кая Каллас: Необходимо Трансатлантическое единство для завершение войны между РФ и Украиной Министры иностранных дел ЕС выразили поддержку шагам США, которые приведут к справедливому миру в Украине.
Другие страны
11 августа 2025 г. 23:27
Министры иностранных дел ЕС выразили поддержку шагам США, которые приведут к справедливому миру в Украине.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам чрезвычайного заседания совета министров иностранных дел стран ЕС в видеоформате.

"Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на Россию — вот как мы положим конец этой войне и предотвратим будущую российскую агрессию в Европе", - заявила Каллас.

Тем временем ЕС работает над новыми санкциями в отношении России, увеличением военной помощи и дополнительной поддержкой бюджетных потребностей Украины и процесса ее вступления в ЕС, отметила глава евродипломатии.

Вторым вопросом повестки неформальной встречи была война в Газе. По словам Каллас, она становится все опаснее с каждым часом. Приоритетами ЕС остаются гуманитарная поддержка, включая доступ в анклав для НПО, с немедленным прекращением огня и освобождением оставшихся заложников. "Если бы военное решение было возможно, война уже закончилась бы", - подчеркнула Каллас.

