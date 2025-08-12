Норвегия пообещала исполнить ордер МУС на арест Нетаньяху

О нас

12 августа 2025 г. 02:53
Норвегия осуждает действия Израиля в секторе Газа и исполнит ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху в случае его визита в страну.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил замглавы норвежского министерства иностранных дел Андреас Моцфельдт Кравик.

"Действия Израиля совершенно неприемлемы. Мы видели школы, больницы, журналистов, которые подвергаются ударам", — подчеркнул он.

Кравик отметил, что в Осло осведомлены о решении МУС об аресте Нетаньяху и готовы выполнить этот ордер, если премьер окажется на норвежской земле.

Кроме того, дипломат напомнил о введении санкций со стороны Норвегии и ряда других государств в отношении главы минфина Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Версия на азербайджанском языке Netanyahu Norveçə gedəcəyi təqdirdə həbs ediləcək

