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    Bloomberg: Великобритания попросила США не запрещать экспорт дизеля

    Другие страны
    • 29 сентября, 2026
    • 02:45
    Bloomberg: Великобритания попросила США не запрещать экспорт дизеля

    Британское правительство в частном порядке добивается исключения из возможного запрета США на экспорт дизельного топлива.

    Как передает Report, об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на знакомого с обсуждениями источника.

    По его словам, представители кабинета премьер-министра Энди Бернема в последние дни провели переговоры с американскими коллегами.

    Возможные ограничения вызвали обеспокоенность Лондона, поскольку Великобритания входит в число крупных импортеров американского дизеля, пишет агентство. Топливо используется грузовым транспортом, сельскохозяйственной техникой и частью легковых автомобилей.

    Средняя стоимость литра дизельного топлива в Великобритании 28 сентября достигла рекордных 199,18 пенса (£1,99, или $2,64), сообщила автомобильная организация RAC. Глава британского Минфина Джон Хили заявил, что рост цен усиливает давление на граждан и бизнес. Он подтвердил, что Лондон регулярно контактирует с Вашингтоном, в том числе по торговым вопросам, передает Bloomberg.

    Администрация президента США Дональда Трампа изучает последствия возможного краткосрочного запрета на экспорт дизеля. На вопрос об ограничениях американский президент 27 сентября ответил, что рассматривает их "очень серьезно". Белый дом пытается сдержать цены на топливо перед промежуточными выборами в конгресс в ноябре.

    Дональд Трамп Энди Бернем Джон Хили Дизельное топливо Великобритания Соединенные Штаты Америки (США)
    Britaniya ABŞ-dan dizel ixracına qadağa qoymamağı xahiş edib
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    Bloomberg: Великобритания попросила США не запрещать экспорт дизеля

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