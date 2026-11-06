В Чехии масштабное отключение электроэнергии: парламент прервал заседание
- 06 ноября, 2026
- 14:12
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Парламент Чехии прервал заседанием из-за масштабного отключения электроэнергии в Праге.
Как передает Report, об этом сообщают чешские медиа со ссылкой на представителя компании Prague Energy (PRE) Карела Ханзелку.
По его словам, отключение электроэнергии затронуло левый берег реки Влтавы, в основном, районы Прага 1, 5 и 6, и проблема связана с техническими неполадками на двух подстанциях.
"Мы ожидаем, что сможем решить проблему в течение часа", - сказал он.
На всей территории Праги не работают светофоры, движение трамваев также ограничено, а работа фуникуляра до Петршина приостановлена.
Пражская пожарная служба сообщила о том, что "поступили пять чрезвычайных ситуаций, связанных со спасением людей из лифтов".
"Мы просим всех водителей проявлять повышенную осторожность на перекрестках и следовать указаниям сотрудников полиции", - заявила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.