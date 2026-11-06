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    В Чехии масштабное отключение электроэнергии: парламент прервал заседание

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 14:12
    В Чехии масштабное отключение электроэнергии: парламент прервал заседание

    Парламент Чехии прервал заседанием из-за масштабного отключения электроэнергии в Праге.

    Как передает Report, об этом сообщают чешские медиа со ссылкой на представителя компании Prague Energy (PRE) Карела Ханзелку.

    По его словам, отключение электроэнергии затронуло левый берег реки Влтавы, в основном, районы Прага 1, 5 и 6, и проблема связана с техническими неполадками на двух подстанциях.

    "Мы ожидаем, что сможем решить проблему в течение часа", - сказал он.

    На всей территории Праги не работают светофоры, движение трамваев также ограничено, а работа фуникуляра до Петршина приостановлена.

    Пражская пожарная служба сообщила о том, что "поступили пять чрезвычайных ситуаций, связанных со спасением людей из лифтов".

    "Мы просим всех водителей проявлять повышенную осторожность на перекрестках и следовать указаниям сотрудников полиции", - заявила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.

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