В Чехии масштабное отключение электроэнергии: парламент прервал заседание

Парламент Чехии прервал заседанием из-за масштабного отключения электроэнергии в Праге.

Как передает Report, об этом сообщают чешские медиа со ссылкой на представителя компании Prague Energy (PRE) Карела Ханзелку.

По его словам, отключение электроэнергии затронуло левый берег реки Влтавы, в основном, районы Прага 1, 5 и 6, и проблема связана с техническими неполадками на двух подстанциях.

"Мы ожидаем, что сможем решить проблему в течение часа", - сказал он.

На всей территории Праги не работают светофоры, движение трамваев также ограничено, а работа фуникуляра до Петршина приостановлена.

Пражская пожарная служба сообщила о том, что "поступили пять чрезвычайных ситуаций, связанных со спасением людей из лифтов".

"Мы просим всех водителей проявлять повышенную осторожность на перекрестках и следовать указаниям сотрудников полиции", - заявила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.