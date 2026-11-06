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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Fox News: В США считают 9 ноября удачным днем для возобновления ударов по Ирану

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 14:17
    Fox News: В США считают 9 ноября удачным днем для возобновления ударов по Ирану

    В США заявили о потенциально благоприятных условиях для нанесения ударов по Ирану 9 ноября.

    Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

    По словам собеседников телеканала, президент США Дональд Трамп обсудил с командой по национальной безопасности возможное возобновление военных операций против Ирана. Совещания в Белом доме прошли в среду и четверг.

    Общаясь с журналистами в Овальном кабинете, Трамп заявил, что Вашингтон примет решение о дальнейших ударах для прекращения иранской ядерной программы.

    "Я предпочел бы по возможности не разрушать оставшуюся часть страны, но, возможно, мне придется это сделать. Вы узнаете достаточно скоро", - сказал президент.

    По сообщениям, которые приводит Fox News, Центральное командование Вооруженных сил США завершает подготовку к возможному возобновлению масштабных операций в Иране, однако нового распоряжения из Вашингтона пока не получило.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Дональд Трамп
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