Fox News: В США считают 9 ноября удачным днем для возобновления ударов по Ирану
- 06 ноября, 2026
- 14:17
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В США заявили о потенциально благоприятных условиях для нанесения ударов по Ирану 9 ноября.
Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
По словам собеседников телеканала, президент США Дональд Трамп обсудил с командой по национальной безопасности возможное возобновление военных операций против Ирана. Совещания в Белом доме прошли в среду и четверг.
Общаясь с журналистами в Овальном кабинете, Трамп заявил, что Вашингтон примет решение о дальнейших ударах для прекращения иранской ядерной программы.
"Я предпочел бы по возможности не разрушать оставшуюся часть страны, но, возможно, мне придется это сделать. Вы узнаете достаточно скоро", - сказал президент.
По сообщениям, которые приводит Fox News, Центральное командование Вооруженных сил США завершает подготовку к возможному возобновлению масштабных операций в Иране, однако нового распоряжения из Вашингтона пока не получило.