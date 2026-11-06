Fox News: В США считают 9 ноября удачным днем для возобновления ударов по Ирану

В США заявили о потенциально благоприятных условиях для нанесения ударов по Ирану 9 ноября.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По словам собеседников телеканала, президент США Дональд Трамп обсудил с командой по национальной безопасности возможное возобновление военных операций против Ирана. Совещания в Белом доме прошли в среду и четверг.

Общаясь с журналистами в Овальном кабинете, Трамп заявил, что Вашингтон примет решение о дальнейших ударах для прекращения иранской ядерной программы.

"Я предпочел бы по возможности не разрушать оставшуюся часть страны, но, возможно, мне придется это сделать. Вы узнаете достаточно скоро", - сказал президент.

По сообщениям, которые приводит Fox News, Центральное командование Вооруженных сил США завершает подготовку к возможному возобновлению масштабных операций в Иране, однако нового распоряжения из Вашингтона пока не получило.