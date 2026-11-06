İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    "Fox News": ABŞ-də 9 noyabr İrana zərbələrin bərpası üçün uğurlu gün hesab edilir

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2026
    • 14:40
    Fox News: ABŞ-də 9 noyabr İrana zərbələrin bərpası üçün uğurlu gün hesab edilir

    ABŞ-də noyabrın 9-da İrana zərbələr endirmək üçün potensial əlverişli şəraitin olduğunu bildiriblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fox News" yüksək rütbəli ABŞ rəsmilərinə istinadən məlumat yayıb.

    Telekanalın həmsöhbətlərinin sözlərinə görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp milli təhlükəsizlik komandası ilə İrana qarşı hərbi əməliyyatların bərpasının mümkünlüyünü müzakirə edib. Ağ Evdə müşavirələr çərşənbə və cümə axşamı keçirilib.

    Tramp Oval kabinetdə jurnalistlərlə söhbət zamanı bildirib ki, Vaşinqton İranın nüvə proqramına son qoymaq üçün növbəti zərbələrlə bağlı qərar qəbul edəcək.

    "Mən imkan daxilində ölkənin qalan hissəsini məhv etməməyə üstünlük verərdim, lakin ola bilsin ki, bunu etməli olacağam. Tezliklə bu barədə biləcəksiniz", - prezident bildirib.

    "Fox News"un yaydığı məlumata görə, ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı İranda genişmiqyaslı əməliyyatların mümkün bərpası üçün hazırlıqları başa çatdırır, lakin Vaşinqtondan hələ ki yeni əmr verilməyib.

    Donald Tramp ABŞ-İran gərginliyi
    Fox News: В США считают 9 ноября удачным днем для возобновления ударов по Ирану
    Fox News: US considers November 9 favorable day to resume strikes on Iran
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    07:35
    Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilib
    Digər ölkələr
    07:08
    Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    06:34
    Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaq
    Digər ölkələr
    05:58
    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildirib
    Digər ölkələr
    05:13
    Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıb
    Xarici siyasət
    04:49
    "Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurub
    Region
    04:35
    NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıb
    Digər ölkələr
    04:11
    Ağ Evin yaxınlığında Trampı öldürməklə hədələyən kişi saxlanılıb
    Digər ölkələr
    03:47
    Pedro Alyana Paraqvayın Prezidenti olub
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti