В Лачыне состоялась концертная программа ко Дню Победы
- 06 ноября, 2026
- 14:05
Будьте в курсе главных новостей!
В связи с 8 Ноября – Днем Победы в рамках серии мероприятий, проведенных в Лачынском районе, организована концертная программа "Праздник Победы Великого возвращения".
Как сообщает корреспондент Report из Лачына, концертная программа была проведена при поддержке Специального представительства президента Азербайджана в Лачынском районе, при организации Восточно-Зангезурского регионального управления культуры Министерства культуры и "Службы восстановления, строительства и управления в Лачынском районе".
Перед концертной программой участники мероприятия посетили Аллею шехидов, расположенную в Лачыне.
Праздничное мероприятие состоялось в кинотеатре Lacinema.
После официальной части была представлена концертная программа, посвященная Дню Победы.