Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Лачыне состоялась концертная программа ко Дню Победы

    Карабах
    • 06 ноября, 2026
    • 14:05
    В Лачыне состоялась концертная программа ко Дню Победы

    В связи с 8 Ноября – Днем Победы в рамках серии мероприятий, проведенных в Лачынском районе, организована концертная программа "Праздник Победы Великого возвращения".

    Как сообщает корреспондент Report из Лачына, концертная программа была проведена при поддержке Специального представительства президента Азербайджана в Лачынском районе, при организации Восточно-Зангезурского регионального управления культуры Министерства культуры и "Службы восстановления, строительства и управления в Лачынском районе".

    Перед концертной программой участники мероприятия посетили Аллею шехидов, расположенную в Лачыне.

    Праздничное мероприятие состоялось в кинотеатре Lacinema.

    После официальной части была представлена концертная программа, посвященная Дню Победы.

    В Лачыне состоялась концертная программа ко Дню Победы
    В Лачыне состоялась концертная программа ко Дню Победы
    В Лачыне состоялась концертная программа ко Дню Победы
    В Лачыне состоялась концертная программа ко Дню Победы
    В Лачыне состоялась концертная программа ко Дню Победы
    В Лачыне состоялась концертная программа ко Дню Победы
    В Лачыне состоялась концертная программа ко Дню Победы
    В Лачыне состоялась концертная программа ко Дню Победы
    Лачын 8 Ноября - День Победы
    Фото
    Laçında Zəfər Gününə həsr olunmuş təntənəli konsert proqramı keçirilib
    44 filmi
    44 filmi

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    В Лачыне состоялась концертная программа ко Дню Победы
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