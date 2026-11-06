В Лачыне состоялась концертная программа ко Дню Победы

В связи с 8 Ноября – Днем Победы в рамках серии мероприятий, проведенных в Лачынском районе, организована концертная программа "Праздник Победы Великого возвращения".

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, концертная программа была проведена при поддержке Специального представительства президента Азербайджана в Лачынском районе, при организации Восточно-Зангезурского регионального управления культуры Министерства культуры и "Службы восстановления, строительства и управления в Лачынском районе".

Перед концертной программой участники мероприятия посетили Аллею шехидов, расположенную в Лачыне.

Праздничное мероприятие состоялось в кинотеатре Lacinema.

После официальной части была представлена концертная программа, посвященная Дню Победы.