В Азербайджане с 2027 года расширят подушевое финансирование образования
Милли Меджлис
- 06 ноября, 2026
- 14:18
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В Азербайджане с 2027 года значительно расширят применение механизма подушевого финансирования образовательных учреждений.
Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев, выступая на совместном заседании двух комитетов Милли Меджлиса.
По его словам, в течение текущего года на подушевое финансирование уже перешел ряд образовательных учреждений. Со следующего года этот процесс приобретет более широкий масштаб.
Министр назвал подушевое финансирование весьма эффективным механизмом.
"Мы будем поэтапно расширять применение механизма подушевого финансирования в сфере общего образования, а затем последовательно внедрять его на начальном и дошкольном уровнях образования", - сказал Бабаев.
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