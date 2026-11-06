Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Азербайджане с 2027 года расширят подушевое финансирование образования

    Милли Меджлис
    • 06 ноября, 2026
    • 14:18
    В Азербайджане с 2027 года расширят подушевое финансирование образования

    В Азербайджане с 2027 года значительно расширят применение механизма подушевого финансирования образовательных учреждений.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев, выступая на совместном заседании двух комитетов Милли Меджлиса.

    По его словам, в течение текущего года на подушевое финансирование уже перешел ряд образовательных учреждений. Со следующего года этот процесс приобретет более широкий масштаб.

    Министр назвал подушевое финансирование весьма эффективным механизмом.

    "Мы будем поэтапно расширять применение механизма подушевого финансирования в сфере общего образования, а затем последовательно внедрять его на начальном и дошкольном уровнях образования", - сказал Бабаев.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Сахиль Бабаев Госбюджет Азербайджана на 2027 год
    Sahil Babayev: "Təhsildə adambaşına maliyyələşdirilmə genişləndiriləcək"
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    14:35
    Золото составляет 16,6% международных резервов Грузии
    В регионе
    14:24
    В Польше зафиксировано более 20 ложных сообщений о минировании самолетов
    Другие страны
    14:23
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли
    Внутренняя политика
    14:18
    Продлен срок ареста трех граждан Азербайджана по делу о крушении судна в Северном Кипре
    Происшествия
    14:18
    В Азербайджане с 2027 года расширят подушевое финансирование образования
    Милли Меджлис
    14:17
    Fox News: В США считают 9 ноября удачным днем для возобновления ударов по Ирану
    Другие страны
    14:12
    В Чехии масштабное отключение электроэнергии: парламент прервал заседание
    Другие страны
    14:06
    В Анталье на площадке COP31 установлен павильон Азербайджана
    Экология
    14:05
    Фото
    В Лачыне состоялась концертная программа ко Дню Победы
    Карабах
    Лента новостей