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    Продлен срок ареста трех граждан Азербайджана по делу о крушении судна в Северном Кипре

    Происшествия
    • 06 ноября, 2026
    • 14:18
    Продлен срок ареста трех граждан Азербайджана по делу о крушении судна в Северном Кипре

    Срок ареста трех граждан Азербайджана, задержанных по делу о крушении судна у побережья города Кирения Турецкой Республики Северного Кипра, вновь продлен на семь дней.

    Об этом Report сообщил председатель Азербайджано-кипрского общества дружбы Орхан Гасаноглу.

    Очередное судебное заседание состоится 13 ноября.

    Напомним, что 30 августа у побережья Кирении в Северном Кипре судно потерпело крушение, 239 человек были спасены. Число погибших достигло 26. В связи с происшествием задержаны девять человек, трое из них - граждане Азербайджана.

    Крушение судна Северный Кипр Срок ареста
    Şimali Kiprdə gəmi qəzasına görə saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarının həbs müddəti yenidən uzadılıb
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