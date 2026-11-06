Продлен срок ареста трех граждан Азербайджана по делу о крушении судна в Северном Кипре
Происшествия
- 06 ноября, 2026
- 14:18
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Срок ареста трех граждан Азербайджана, задержанных по делу о крушении судна у побережья города Кирения Турецкой Республики Северного Кипра, вновь продлен на семь дней.
Об этом Report сообщил председатель Азербайджано-кипрского общества дружбы Орхан Гасаноглу.
Очередное судебное заседание состоится 13 ноября.
Напомним, что 30 августа у побережья Кирении в Северном Кипре судно потерпело крушение, 239 человек были спасены. Число погибших достигло 26. В связи с происшествием задержаны девять человек, трое из них - граждане Азербайджана.
Şimali Kiprdə gəmi qəzasına görə saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarının həbs müddəti yenidən uzadılıb
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