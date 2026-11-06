Продлен срок ареста трех граждан Азербайджана по делу о крушении судна в Северном Кипре

Срок ареста трех граждан Азербайджана, задержанных по делу о крушении судна у побережья города Кирения Турецкой Республики Северного Кипра, вновь продлен на семь дней.

Об этом Report сообщил председатель Азербайджано-кипрского общества дружбы Орхан Гасаноглу.

Очередное судебное заседание состоится 13 ноября.

Напомним, что 30 августа у побережья Кирении в Северном Кипре судно потерпело крушение, 239 человек были спасены. Число погибших достигло 26. В связи с происшествием задержаны девять человек, трое из них - граждане Азербайджана.