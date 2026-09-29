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    Press TV: Утверждения о согласии Ирана приостановить обогащения урана полностью ложны

    В регионе
    • 29 сентября, 2026
    • 00:53
    Press TV: Утверждения о согласии Ирана приостановить обогащения урана полностью ложны

    Утверждения об отказе Ирана от ядерной программы, согласии прекратить обогащение урана полностью ложны.

    Как сообщает Report, об этом иранскому телеканалу Press TV заявил неназванный местный чиновник.

    "Позиция Ирана по ядерному вопросу остается неизменной, никаких переговоров по этому вопросу не ведется", - сказал собеседник телеканала.

    Чиновник заявил, что правительство США "застряло" в Ормузском проливе и поднимает ядерный вопрос на повестку, чтобы отвлечь внимание от проблемы.

    Ранее США объявили о готовности смягчить санкции против Ирана и разблокировать замороженные средства в обмен на конкретный прогресс в ядерной сфере. По информации телеканала Al Hadath, Иран согласился прекратить обогащение урана в обмен на смягчение санкций со стороны США.

    Ядерная программа Ирана Переговоры между США и Ираном
    "Press TV": İranın uranın zənginləşdirilməsini dayandırmağa razılaşması yalandır
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