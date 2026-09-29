США ввели санкции против должностных лиц Боливии, Колумбии, Перу и Эквадора

Власти США ввели визовые ограничения в отношении некоторых должностных лиц Боливии, Колумбии, Перу и Эквадора, поскольку считают, что они причастны к коррупции и поддержке наркотрафика.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.

"При администрации [президента США Дональда] Трампа коррумпированные иностранные должностные лица больше не смогут свободно въезжать в США", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что "Госдепартамент принимает меры для выполнения обязательств по защите демократии в [Западном] полушарии от коррупции и наркотрафика".

По словам Пиготта, эти обязательства предусматривает членство США и ряда латиноамериканских стран в альянсе "Щит Америк". Они занимаются борьбой с наркокартелями и проводят совместные военные операции.

Ограничения вводятся, в частности, в отношении 12 граждан Боливии, 2 граждан Колумбии, 1 гражданина Перу, 2 граждан Эквадора. В их числе бывшие и действующие сотрудники прокуратуры, правоохранительных органов, судьи. Пиготт указал, что США аннулируют американские визы, которые ранее были выданы некоторым лицам, внесенным в черный список.