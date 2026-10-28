AMFA: ЦБА работает над совершенствованием деятельности НБКО

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) работает над улучшением деятельности небанковских кредитных организаций (НБКО) и приведением их принципов работы в соответствие с корпоративными ценностями.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA) Джалал Алиев на XII конференции по инвестициям и устойчивому развитию в микрофинансировании в Баку.

"В число мер, принимаемых регулятором, входит совершенствование пруденциального регулирования, правил управления кредитным риском и других нормативных рамок. Проделана большая работа по укреплению устойчивости капитала, надлежащей оценке платежеспособности заемщиков, содействию ответственному кредитованию и защите прав потребителей. Мы высоко ценим шаги по развитию сектора, предпринятые в 2025–2026 годах. Особое значение имеет и усиление безопасности клиентов при дистанционном кредитовании. Наряду со скоростью предоставления финансовых услуг, в центре внимания должны оставаться их надежность, прозрачность условий и информированное принятие решений клиентом", - отметил он.