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    В Азербайджане начинается процесс электронного перевода учащихся

    Наука и образование
    • 28 октября, 2026
    • 10:23
    В Азербайджане начинается процесс электронного перевода учащихся

    В Азербайджане начинается процесс электронного перевода учащихся.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию, с 15:00 4 ноября 2026 года будет открыт перевод учащихся 2–7-х классов, а с 15:00 5 ноября - учащихся 8–11-х классов.

    Перевод осуществляется через портал www.sy.edu.az.

    Граждане, не имеющие доступа к интернету, могут обращаться по вопросам перевода в колл-центры Агентства и соответствующих местных управлений образования, Центр обслуживания граждан Агентства, а также центры ASAN xidmət.

    О дате начала электронного перевода будет дана дополнительная информация.

    Госагентство по дошкольному и общему образованию Электронный перевод
    Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinə başlanılır
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