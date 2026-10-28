В Азербайджане начинается процесс электронного перевода учащихся.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию, с 15:00 4 ноября 2026 года будет открыт перевод учащихся 2–7-х классов, а с 15:00 5 ноября - учащихся 8–11-х классов.

Перевод осуществляется через портал www.sy.edu.az.

Граждане, не имеющие доступа к интернету, могут обращаться по вопросам перевода в колл-центры Агентства и соответствующих местных управлений образования, Центр обслуживания граждан Агентства, а также центры ASAN xidmət.

О дате начала электронного перевода будет дана дополнительная информация.