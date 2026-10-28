Рамиль Гасан и Бинали Йылдырым обсудили укрепление сотрудничества тюркских государств

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамиль Гасан в рамках официального визита в Турцию встретился с председателем Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ), бывшим премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

Как сообщает Report, на встрече стороны обсудили решения, принятые на 15-м пленарном заседании ТюркПА и заседании Совета Ассамблеи в Бишкеке, а также важность дальнейшего развития отношений между братскими странами.

Стороны отметили значение укрепления стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией под руководством президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Также была подчеркнута роль двух стран в укреплении единства тюркского мира и их позиций на международной арене.

Гасан заявил, что присутствие и взаимная поддержка суверенных и сильных тюркских государств на международных площадках играют ключевую роль в формировании образа тюркского мира как сплоченного и влиятельного объединения..

Генеральный секретарь ТюркПА также отметил важность дальнейшего развития азербайджано-турецкого стратегического союзничества, продолжения независимого политического курса и согласования общих интересов. По его словам, Азербайджан и Турция служат примером и играют ведущую роль для других тюркских государств.

В свою очередь, Йылдырым заявил о важности дальнейшего укрепления стратегических братских отношений между Азербайджаном и Турцией и выразил готовность и впредь оказывать этому всемерную поддержку.