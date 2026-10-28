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    Рамиль Гасан и Бинали Йылдырым обсудили укрепление сотрудничества тюркских государств

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 10:24
    Рамиль Гасан и Бинали Йылдырым обсудили укрепление сотрудничества тюркских государств

    Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамиль Гасан в рамках официального визита в Турцию встретился с председателем Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ), бывшим премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

    Как сообщает Report, на встрече стороны обсудили решения, принятые на 15-м пленарном заседании ТюркПА и заседании Совета Ассамблеи в Бишкеке, а также важность дальнейшего развития отношений между братскими странами.

    Стороны отметили значение укрепления стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией под руководством президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Также была подчеркнута роль двух стран в укреплении единства тюркского мира и их позиций на международной арене.

    Гасан заявил, что присутствие и взаимная поддержка суверенных и сильных тюркских государств на международных площадках играют ключевую роль в формировании образа тюркского мира как сплоченного и влиятельного объединения..

    Генеральный секретарь ТюркПА также отметил важность дальнейшего развития азербайджано-турецкого стратегического союзничества, продолжения независимого политического курса и согласования общих интересов. По его словам, Азербайджан и Турция служат примером и играют ведущую роль для других тюркских государств.

    В свою очередь, Йылдырым заявил о важности дальнейшего укрепления стратегических братских отношений между Азербайджаном и Турцией и выразил готовность и впредь оказывать этому всемерную поддержку.

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган Бинали Йылдырым Рамиль Гасан Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА) Организация тюркских государств (ОТГ)
    TÜRKPA Baş katibi TDT Ağsaqqallar Şurasının sədri Binəli Yıldırımla görüşüb
    TURKPA Sec.-Gen. meets OTS Council of Elders chairman
    44 filmi
    44 filmi

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