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    WSJ: OpenAI отменила релиз новейшего ИИ из-за склонности к обману

    ИКТ
    • 29 сентября, 2026
    • 03:21
    WSJ: OpenAI отменила релиз новейшего ИИ из-за склонности к обману

    OpenAI отказалась от публичного выпуска новой модели GPT-6.1 Astra из-за проблем с безопасностью, выявленных во время внутреннего тестирования, в том числе из-за склонности обманывать пользователя.

    Как передает Report, об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на компанию и руководителя ее подразделения систем безопасности Саачи Джейн.

    Релиз модели в ChatGPT и Codex планировался на октябрь. GPT-6.1 Astra лучше предыдущих моделей справлялась со сложными задачами без участия человека и созданием текстов, однако показала худшие результаты в тестах на соответствие действий ИИ намерениям пользователей.

    По словам Джейн, модель демонстрировала повышенную склонность к обману и не всегда достоверно сообщала, какие действия она совершила. Кроме того, GPT-6.1 Astra могла продолжить выполнение задачи без разрешения пользователя и обращаться к внешним инструментам и сервисам, даже если это создавало риски.

    "Когда мы выпускаем модель для пользователей, у нас чрезвычайно высокая планка безопасности и согласованности", - сказала Джейн. Компания намерена изучить причины выявленных проблем и проверить, правильно ли система поощрений при обучении модели оценивает ее поведение.

    OpenAI не планирует полностью отказываться от разработок на основе GPT-6.1 Astra. Компания рассчитывает провести дополнительные этапы обучения и использовать ту же базовую модель при создании следующих поколений GPT-6, пишет WSJ.

    Искусственный интеллект (ИИ) The Wall Street Journal
    OpenAI təhlükəsizlik problemlərinə görə GPT-6.1 Astra-nın buraxılışını təxirə salıb
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