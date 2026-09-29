Трамп опроверг сведения об ослаблениях санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию портала Axios, согласно которой он готов ослабить санкции против Ирана и разблокировать его замороженные активы в обмен на выполнение Тегераном американских требований, касающихся ядерной программы исламской республики.

Как передает Report, соответствующий пост американский лидер разместил в своем аккаунте в Truth Social

"Axios только что опубликовал статью о том, что "Трамп" предложил Ирану ослабление санкций и размораживание активов. Это не соответствует действительности. Я им ничего не предлагал! Статья Axios, как и большинство других, - это ложь, предназначенная исключительно для удовлетворения их синдрома ненависти к Трампу. Им следует немедленно удалить эту лживую статью!" - написал он.

Ранее корреспондент Axios Барак Равид сообщил со ссылкой на американского чиновника, что Трамп готов предоставить Ирану смягчение санкций и разблокировать замороженные средства в обмен на "конкретный прогресс в ядерной сфере".