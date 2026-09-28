В Баку временно изменят схему движения 16 маршрутных автобусов

В связи с ремонтными работами на улице Сулеймана Сани Ахундова в Баку будет ограничено движение транспорта.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, в связи с ограничениями с 29 сентября будут изменены схемы движения регулярных маршрутных автобусов № 2, 3, 33, 41, 45, 71, 88, 93, 100, 108A, 108B, 123, 147, 179, 202 и 203.

Движение маршрутов № 41, 45, 71, 100, 108A, 108B, 123, 147, 179 и 203 будет организовано по улицам Ибрагимпаши Дадашова и Джафара Хандана, проспекту Азадлыг и Бинагадинскому шоссе.

Движение маршрута № 2 от станции метро "Дярнягюль" в направлении станции метро "Автовокзал" будет организовано по улицам Сулеймана Сани Ахундова и Ахмеда Раджабли, проспекту Зии Буниятова. В обратном направлении автобусы будут курсировать по улицам Ахмеда Раджабли и Сулеймана Сани Ахундова в направлении станции метро "Дярнягюль".

Движение маршрута № 3 в направлении станции метро "Дярнягюль" будет организовано по улицам Джафара Хандана, Ахмеда Раджабли и Сулеймана Сани Ахундова. В обратном направлении автобусы будут двигаться по улицам Сулеймана Сани Ахундова и Ахмеда Раджабли, проспектам Зии Буниятова и Ататюрка.

Маршрут № 33 будет курсировать по улицам Ахмеда Раджабли и Сулеймана Сани Ахундова, маршрут № 88 - по улицам Джафара Хандана и Ахмеда Раджабли, а маршрут № 93 - по улицам Шовкат Мамедовой, Джафара Хандана и Ахмеда Раджабли. Все три маршрута будут следовать до станции метро "Дярнягюль".

Движение маршрута № 202 в направлении поселка Биляджяри будет организовано по улице Джафара Хандана и проспекту Азадлыг.

Отметим, что для обеспечения поездок из 7-го микрорайона в направлении станции метро "Дярнягюль" от регулярного маршрута № 3 будут выделены бесплатные автобусы, которые будут двигаться по маршруту улица Абая Кунанбаева (7-й микрорайон) - станция метро "Дярнягюль".