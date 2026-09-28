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    В Баку временно изменят схему движения 16 маршрутных автобусов

    Инфраструктура
    • 28 сентября, 2026
    • 23:52
    В Баку временно изменят схему движения 16 маршрутных автобусов

    В связи с ремонтными работами на улице Сулеймана Сани Ахундова в Баку будет ограничено движение транспорта.

    Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Согласно информации, в связи с ограничениями с 29 сентября будут изменены схемы движения регулярных маршрутных автобусов № 2, 3, 33, 41, 45, 71, 88, 93, 100, 108A, 108B, 123, 147, 179, 202 и 203.

    Движение маршрутов № 41, 45, 71, 100, 108A, 108B, 123, 147, 179 и 203 будет организовано по улицам Ибрагимпаши Дадашова и Джафара Хандана, проспекту Азадлыг и Бинагадинскому шоссе.

    Движение маршрута № 2 от станции метро "Дярнягюль" в направлении станции метро "Автовокзал" будет организовано по улицам Сулеймана Сани Ахундова и Ахмеда Раджабли, проспекту Зии Буниятова. В обратном направлении автобусы будут курсировать по улицам Ахмеда Раджабли и Сулеймана Сани Ахундова в направлении станции метро "Дярнягюль".

    Движение маршрута № 3 в направлении станции метро "Дярнягюль" будет организовано по улицам Джафара Хандана, Ахмеда Раджабли и Сулеймана Сани Ахундова. В обратном направлении автобусы будут двигаться по улицам Сулеймана Сани Ахундова и Ахмеда Раджабли, проспектам Зии Буниятова и Ататюрка.

    Маршрут № 33 будет курсировать по улицам Ахмеда Раджабли и Сулеймана Сани Ахундова, маршрут № 88 - по улицам Джафара Хандана и Ахмеда Раджабли, а маршрут № 93 - по улицам Шовкат Мамедовой, Джафара Хандана и Ахмеда Раджабли. Все три маршрута будут следовать до станции метро "Дярнягюль".

    Движение маршрута № 202 в направлении поселка Биляджяри будет организовано по улице Джафара Хандана и проспекту Азадлыг.

    Отметим, что для обеспечения поездок из 7-го микрорайона в направлении станции метро "Дярнягюль" от регулярного маршрута № 3 будут выделены бесплатные автобусы, которые будут двигаться по маршруту улица Абая Кунанбаева (7-й микрорайон) - станция метро "Дярнягюль".

    Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Ремонтные работы на дорогах
    Bakıda 16 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilir
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