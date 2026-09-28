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    Число погибших при пожаре на заводе пиротехники в РФ возросло до 13 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    • 28 сентября, 2026
    • 21:27
    Число погибших при пожаре на заводе пиротехники в РФ возросло до 13 - ОБНОВЛЕНО-2

    Число погибших в результате пожара на предприятии по производству пиротехники в Ярославской области РФ увеличилось до 13 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    "В результате пожара погибли 13 человек, всего на предприятии находились 15 человек ", - отмечается в сообщении.

    Уточняется, что поселок Кубринск в Ярославской области, в котором горит производство пиротехники, обесточен. В результате пожара повреждения получили дома, находящиеся около склада с петардами.

    Число погибших в результате пожара на предприятии по производству пиротехники в Ярославской области РФ увеличилось до 10.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

    По данным ведомства, из 11 пострадавших 10 погибли. Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов на месте пожара.

    При пожаре на предприятии по производству петард в Ярославской области России погибли пять человек, еще один пострадал.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, завод расположен в селе Кубринск Переславль-Залесского муниципального округа.

    "При разборе обрушившихся конструкций обнаружены тела пяти погибших. Одна женщина с травмами ноги передана бригаде скорой помощи", - говорится в заявлении в МЧС РФ по региону.

    Уточняется, что на территории предприятия загорелись два здания. В тушении пожара принимают участие более 100 человек и 40 единиц техники. Пожарным удалось локализовать возгорание, работы продолжаются.

    Пожар (возгорание) Российская Федерация (РФ) Ярославская область
    Rusiyada zavodda baş verən yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 13-ə çatıb - YENİLƏNİB-2
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