Rusiyada pirotexnika zavodunda baş verən yanğında 5 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 28 sentyabr, 2026
- 19:14
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Rusiyanın Yaroslavl vilayətində pirotexniki vasitələrin istehsalı müəssisəsində baş verən yanğında 5 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb.
"Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, zavod Pereslavl-Zalesski bələdiyyə dairəsinin Kubrinsk kəndində yerləşir.
"Uçmuş konstruksiyaların söküntüsü zamanı həlak olan beş nəfərin meyiti aşkarlanıb. Ayağından xəsarət alan bir qadın təcili yardım briqadasına təhvil verilib", - Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin region üzrə idarəsinin bəyanatında bildirilib.
Müəssisənin ərazisində iki binanın alovlandığı qeyd olunur. Yanğının söndürülməsində 100-dən çox insan və 40 ədəd texnika iştirak edir. Yanğınsöndürənlər yanğını lokallaşdıra biliblər, işlər davam etdirilir.
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