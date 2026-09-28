İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Rusiyada pirotexnika zavodunda baş verən yanğında 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2026
    • 19:14
    Rusiyada pirotexnika zavodunda baş verən yanğında 5 nəfər ölüb

    Rusiyanın Yaroslavl vilayətində pirotexniki vasitələrin istehsalı müəssisəsində baş verən yanğında 5 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, zavod Pereslavl-Zalesski bələdiyyə dairəsinin Kubrinsk kəndində yerləşir.

    "Uçmuş konstruksiyaların söküntüsü zamanı həlak olan beş nəfərin meyiti aşkarlanıb. Ayağından xəsarət alan bir qadın təcili yardım briqadasına təhvil verilib", - Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin region üzrə idarəsinin bəyanatında bildirilib.

    Müəssisənin ərazisində iki binanın alovlandığı qeyd olunur. Yanğının söndürülməsində 100-dən çox insan və 40 ədəd texnika iştirak edir. Yanğınsöndürənlər yanğını lokallaşdıra biliblər, işlər davam etdirilir.

    Zavodda partlayış Pirotexniki vasitə Rusiya Federasiyası
    Пять человек погибли при пожаре на заводе пиротехники в России
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    20:15

    Naxçıvanın Bakıdakı daimi nümayəndəliyinin rəhbəri vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    20:12

    Bakı Təşəbbüs Qrupu Nyu-Yorkda qayıdış hüququ və dekolonizasiyanı qabardıb

    Xarici siyasət
    19:44

    Hindistanın ticarət naziri saziş üzrə danışıqlar üçün ABŞ-yə gedəcək

    Digər ölkələr
    19:32
    Foto

    "Mingəçevir Reqatası-2026" turnirinin püşkatması olub, yarışdan əvvəl hakimlərin iclası keçirilib

    Fərdi
    19:26

    Yəmən parlamenti husilərə qarşı ümumi səfərbərliklə bağlı müraciəti təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    19:19

    Belarusun Dövlət Hərbi Sənaye Komitəsi Bakıda keçiriləcək ADEX-2026 sərgisində iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    19:14

    Rusiyada pirotexnika zavodunda baş verən yanğında 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    19:10

    Azərbaycan–Küveyt media əməkdaşlığının inkişafı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    19:01

    Estoniya Rusiya və Belarus vətəndaşlarına daşınmaz əmlak satışını məhdudlaşdırmaq istəyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti