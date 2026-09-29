Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    В Лиге наций УЕФА состоялись очередные игры 2-го тура

    Футбол
    • 29 сентября, 2026
    • 01:00
    В Лиге наций УЕФА состоялись очередные игры 2-го тура

    В групповой стадии Лиги наций УЕФА состоялись очередные матчи 2-го тура.

    Как сообщает Report, в группах A, B и C всего прошло восемь матчей.

    В 1-й группе Лиги A сборная Турции принимала команду Италии, Франция на выезеде сыграла с Бельгией.

    Лига наций УЕФА

    II тур

    Лига A

    1-я группа

    Турция - Италия - 1:4

    Бельгия - Франция - 0:1

    Лига B

    2-я группа

    Грузия - Украина 0:0

    Северная Ирландия - Венгрия - 0:0

    4-я группа

    Швеция - Польша - 3:1

    Румыния - Босния и Герцеговина - 2:4

    Лига C

    2-я группа

    Армения - Черногория 2:3

    Латвия - Кипр 0:0.

    Лига наций УЕФА
    UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə İtaliyaya böyük hesabla uduzub, Fransa Belçikaya qalib gəlib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    06:39

    В Стамбуле наложили арест на самолет иранской авиакомпании

    В регионе
    06:20

    Хаменеи: Иранский народ полон решимости защитить Ормузский пролив

    В регионе
    05:54

    Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской базе Фэрфорд

    Другие страны
    05:18

    Пхеньян считает Вашингтон виновным в подрыве международной системы ядерного нераспространения

    Другие страны
    04:46

    Syria TV: На газопроводе в Сирии начался сильный пожар

    Другие страны
    04:07

    Пентагон профинансирует системы слежения за ракетными атаками из космоса

    Другие страны
    03:39

    У берегов Пуэрто-Рико перевернулось судно, есть погибшие

    Другие страны
    03:21

    WSJ: OpenAI отменила релиз новейшего ИИ из-за склонности к обману

    ИКТ
    02:45

    Bloomberg: Великобритания попросила США не запрещать экспорт дизеля

    Другие страны
    Лента новостей