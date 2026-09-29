В Лиге наций УЕФА состоялись очередные игры 2-го тура
Футбол
- 29 сентября, 2026
- 01:00
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В групповой стадии Лиги наций УЕФА состоялись очередные матчи 2-го тура.
Как сообщает Report, в группах A, B и C всего прошло восемь матчей.
В 1-й группе Лиги A сборная Турции принимала команду Италии, Франция на выезеде сыграла с Бельгией.
Лига наций УЕФА
II тур
Лига A
1-я группа
Турция - Италия - 1:4
Бельгия - Франция - 0:1
Лига B
2-я группа
Грузия - Украина 0:0
Северная Ирландия - Венгрия - 0:0
4-я группа
Швеция - Польша - 3:1
Румыния - Босния и Герцеговина - 2:4
Лига C
2-я группа
Армения - Черногория 2:3
Латвия - Кипр 0:0.
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