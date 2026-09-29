В Лиге наций УЕФА состоялись очередные игры 2-го тура

В групповой стадии Лиги наций УЕФА состоялись очередные матчи 2-го тура.

Как сообщает Report, в группах A, B и C всего прошло восемь матчей.

В 1-й группе Лиги A сборная Турции принимала команду Италии, Франция на выезеде сыграла с Бельгией.

Лига наций УЕФА

II тур

Лига A

1-я группа

Турция - Италия - 1:4

Бельгия - Франция - 0:1

Лига B

2-я группа

Грузия - Украина 0:0

Северная Ирландия - Венгрия - 0:0

4-я группа

Швеция - Польша - 3:1

Румыния - Босния и Герцеговина - 2:4

Лига C

2-я группа

Армения - Черногория 2:3

Латвия - Кипр 0:0.