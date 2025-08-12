О нас

Bloomberg узнал имена трех главных кандидатов на пост главы ФРС

Bloomberg узнал имена трех главных кандидатов на пост главы ФРС Белый дом рассматривает двух заместителей главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Мишель Боуман и Филипа Джефферсона, а также руководителя Федерального резервного банка Далласа Лори Логан в качестве главных кандидатов в кресло председателя ФРС.
Другие страны
12 августа 2025 г. 00:17
Bloomberg узнал имена трех главных кандидатов на пост главы ФРС

Белый дом рассматривает двух заместителей главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Мишель Боуман и Филипа Джефферсона, а также руководителя Федерального резервного банка Далласа Лори Логан в качестве главных кандидатов в кресло председателя ФРС.

Как передает Report, об этом сообщили Bloomberg представители американской администрации.

"Министр финансов Скотт Бессент, который руководит поиском, в ближайшие недели проведет собеседования с другими кандидатами… Ожидается, что президент (США Дональд Трамп - ред.) сделает окончательное заявление этой осенью", - говорится в публикации.

По данным собеседников агентства, среди альтернативных вариантов также рассматриваются директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, член совета управляющих ФРС Кристовер Уоллер, экономист Марк Самерлин, а также бывшие представители Федрезерва Кевин Уорш и Джеймс Буллард.

При этом отмечается, что выдвижении любых кандидатур, которые не входят в руководство ФРС, потребует от Белого дома получить дополнительное одобрение со стороны сената.

"Возможности Трампа по замене Джерома Пауэлла могут оказаться более ограниченными, чем обычно. Председатель ФРС покидает центральный банк по истечении срока своих полномочий. Но Пауэлл отказался сообщить, покинет ли он пост в мае (2026 года - ред.). Если он захочет, то может остаться на посту управляющего до 2028 года", - указывается в материале.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi