О нас

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили развитие экономических связей

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили развитие экономических связей Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили развитие экономических связей
Внешняя политика
11 августа 2025 г. 18:03
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили развитие экономических связей

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию министерства иностранных дел Пакистана в соцсети Х.

В ходе разговора стороны обсудили сотрудничество между странами в области торговли и инвестиций.

Главы МИД, выразив удовлетворение сотрудничеством на многосторонних форумах, договорились поддерживать тесную координацию предстоящих мероприятий ООН и Организации исламского сотрудничества (ОИС), а также консультаций по вопросам, связанным с ШОС.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
5 августа 2025 г. 13:23
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В Бинагадинском и Сабунчинском районах Баку ограничат подачу газа
В Бинагадинском и Сабунчинском районах Баку ограничат подачу газа
5 августа 2025 г. 09:47
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
6 августа 2025 г. 22:59
Генсек ООН: Международная экономическая система нуждается в реформировании
Генсек ООН: Международная экономическая система нуждается в реформировании
5 августа 2025 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi