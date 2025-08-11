О нас

После саммита лидеров США, Азербайджана и Армении в Вашингтоне российская пропаганда отреагировала серией оскорблений и угроз в адрес Азербайджана и его руководства.
Внешняя политика
11 августа 2025 г. 21:37
Baku TV: Российские пропагандисты своими антиазербайджанскими высказываниями еще больше позорят себя

После саммита лидеров США, Азербайджана и Армении в Вашингтоне российская пропаганда отреагировала серией оскорблений и угроз в адрес Азербайджана и его руководства.

Как передает Report, это следует из репортажа Baku TV.

Ведущий российский телеведущий Владимир Соловьев выразил опасения о возможном размещении базы НАТО на Каспии и призвал к проведению новой "специальной военной операции".

Поддержку таким заявлениям оказали некоторые депутаты Госдумы, в том числе генерал Андрей Гурулев, ранее известный своими резкими высказываниями, который вновь заговорил о военной угрозе в адрес Баку. Он предложил ввести запрет на импорт азербайджанских товаров и "пощипать" азербайджанских предпринимателей в России, открыто дав понять, что "СВО - понятие растяжимое" и ее география может охватить все пограничные с ней страны.

Военный корреспондент Юрий Подоляка заявил же, что война между Россией и Азербайджаном "из теоретической становится вполне вероятной" на фоне изменения позиции Баку и возможного снятия эмбарго на поставки вооружений Украине. Он даже назвал выгодным "опорожнение арсеналов азербайджанской армии" через Украину, чтобы эти же снаряды потом не применили "против РФ" в возможной войне в Закавказье. Такие заявления показывают, что речь идет уже не об импровизации одного пропагандиста, а о целенаправленном нагнетании обстановки со стороны лиц, связанных с властью и силовым блоком России.

Несмотря на эмоциональные выпады, в пропагандистских выступлениях можно выделить одну разумную мысль - России следует активизировать дипломатические усилия. Однако, как было отмечено, это необходимо делать не для демонстрации уважения к Москве, а чтобы исправить ошибки в отношениях с Азербайджаном, допущенные за последние восемь месяцев. Если в Кремле это поймут, предстоит много работать, чтобы убедить Баку в том, что промедление с признанием вины за сбитый самолет AZAL стало огромной ошибкой. Для начала потребуется выполнить все формальности - наказать виновных и выплатить компенсацию. В случае эскалации конфликт может стать серьезным испытанием для России, особенно с учетом растущего международного интереса к Зангезурскому коридору.

Тем временем Азербайджан, несмотря на потоки оскорблений и угроз, развивается самым успешным образом. Здесь нельзя не отметить роль главы государства Ильхама Алиева - не только как политика и дипломата с выдающимся талантом, но и как успешного делового человека.

Подписанные 8 августа в Вашингтоне соглашения обеспечили серьезные гарантии и экономические преимущества для стран региона, открыв новые возможности для сотрудничества с президентом США Дональдом Трампом и частью мирового финансового сообщества. Пока в Москве упорно продолжают пропаганду и угрозы, караван движется вперед - по Зангезурскому коридору, принося прибыль тем, кто уважает Азербайджан, ставший сильным и уверенным региональным лидером.

В таких условиях российская пропагандисты и отдельные политики, прибегающие к угрозам и оскорблениям, выглядят все более неэффективно, в то время как Азербайджан движется вперед, строя конструктивные международные отношения.

Версия на азербайджанском языке "Baku TV": Rusiya təbliğatçıları Azərbaycan əleyhinə bəyanatları ilə özlərini daha da biabır edirlər

