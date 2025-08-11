Азербайджан и Армения предпримут меры в связи с пропавшими без вести в ходе военного конфликта

Азербайджан и Армения обсудят соответствующие процедуры, связанные с военным конфликтом между ними

Азербайджан и Армения предпримут меры по решению вопросов, связанных с пропавшими без вести лицами и случаями насильственных исчезновений, произошедших в ходе военного конфликта, в котором участвовали обе стороны. Это будет включать обмен всей имеющейся информацией о таких лицах напрямую или, при необходимости, в сотрудничестве с соответствующими международными организациями.

Как сообщает Report, об этом говорится в парафированном тексте "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения об установлении мира и межгосударственных отношений".

"Стороны признают важность установления судьбы указанных лиц, включая, при необходимости, поиск и возвращение их останков, а также обеспечение правосудия в отношении этих лиц посредством необходимых следственных действий – как средства примирения и укрепления доверия. В этой связи будут обсуждены соответствующие процедуры, которые подробно согласуют в отдельном соглашении", - отмечено в тексте.