Высказывания российского депутата в адрес Азербайджана - пик  безответственности этой страны

Высказывания депутата Государственной Думы Российской Федерации Андрея Гурулева в адрес Азербайджана являются пиком безответственности этой страны.
Данное мнение в комментарии Report выразил депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров.
Он отметил, что Россия еще больше усугубляет и без того напряженные отношения с Азербайджаном:
"Гурулев выступил в Госдуме с предложением ввести запрет на поставки товаров из Азербайджана в Россию, отметив, что это якобы "встряхнет" азербайджанских бизнесменов. Он также говорил о силовом давлении на Азербайджан. На фоне напряженных отношений между двумя странами такие нападки на официальный Баку являются пиком безответственности".
Депутат подчеркнул, что Россия оккупировала территории не только Украины, но и Грузии:
"Россия также имеет военную базу в Молдавии и не выполняет свои международные обязательства в данной сфере, тем самым поддерживая сепаратизм, а следовательно и терроризм".
По мнению Эльмана Насирова, угрозы России в адрес Азербайджана противоречат ее интересам на Южном Кавказе:
"Сегодня сторонников России можно сосчитать на пальцах, в то время как Азербайджан поднял свои отношения с этой страной до уровня стратегического партнерства. Подобное обращение со стратегическим партнером недопустимо. Российским политикам следует учесть, что Азербайджан имеет влияние в регионе. Весь мир принимает Азербайджан в данном статусе. Президент США Дональд Трамп также назвал президента Ильхама Алиева сильным и умным лидером".