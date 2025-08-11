Высказывания российского депутата в адрес Азербайджана - пик безответственности этой страны

Высказывания депутата Государственной Думы Российской Федерации Андрея Гурулева в адрес Азербайджана являются пиком безответственности этой страны.

Данное мнение в комментарии Report выразил депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров.

Он отметил, что Россия еще больше усугубляет и без того напряженные отношения с Азербайджаном:

"Гурулев выступил в Госдуме с предложением ввести запрет на поставки товаров из Азербайджана в Россию, отметив, что это якобы "встряхнет" азербайджанских бизнесменов. Он также говорил о силовом давлении на Азербайджан. На фоне напряженных отношений между двумя странами такие нападки на официальный Баку являются пиком безответственности".

Депутат подчеркнул, что Россия оккупировала территории не только Украины, но и Грузии:

"Россия также имеет военную базу в Молдавии и не выполняет свои международные обязательства в данной сфере, тем самым поддерживая сепаратизм, а следовательно и терроризм".

По мнению Эльмана Насирова, угрозы России в адрес Азербайджана противоречат ее интересам на Южном Кавказе:

"Сегодня сторонников России можно сосчитать на пальцах, в то время как Азербайджан поднял свои отношения с этой страной до уровня стратегического партнерства. Подобное обращение со стратегическим партнером недопустимо. Российским политикам следует учесть, что Азербайджан имеет влияние в регионе. Весь мир принимает Азербайджан в данном статусе. Президент США Дональд Трамп также назвал президента Ильхама Алиева сильным и умным лидером".