Генсек ГУАМ: Парафирование мирного соглашения - важный успех азербайджанской дипломатии

Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента.
"Парафирование мирного соглашения между двумя странами в Вашингтоне, в Белом доме, с участием и при свидетельстве президента США является важным успехом азербайджанской дипломатии под Вашим руководством. Несомненно, это событие придаст новую динамику процессам в регионе, заново сформирует геополитический баланс, а также даст импульс и укрепит международный мир и сотрудничество", - говорится в послании.