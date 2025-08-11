О нас

Генсек ГУАМ: Парафирование мирного соглашения - важный успех азербайджанской дипломатии

Внешняя политика
11 августа 2025 г. 19:45
Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента.

"Парафирование мирного соглашения между двумя странами в Вашингтоне, в Белом доме, с участием и при свидетельстве президента США является важным успехом азербайджанской дипломатии под Вашим руководством. Несомненно, это событие придаст новую динамику процессам в регионе, заново сформирует геополитический баланс, а также даст импульс и укрепит международный мир и сотрудничество", - говорится в послании.

Последние новости

