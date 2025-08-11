Глава евродипломатии Каллас провела разговоры с Байрамовым и Мирзояном

Сегодня днем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас провела телефонные разговоры с министрами иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как передает Report, об этом говорится на странице Европейской службы внешних связей в соцсети Х.

Согласно информации, Каллас поздравила их с прорывом, достигнутым в Вашингтоне 8 августа.

"Верховный представитель также предложила поддержку ЕС для реализации соглашения, инвестиций в сферу коммуникаций, для полноценной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится в публикации.