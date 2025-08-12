Венесуэла передала в ООН документы по спору с Гайаной

Венесуэла передала в Международный суд ООН 50 томов документов, которые подтверждают право Боливарианской Республики на Гайану-Эссекибо, территорию, являющуюся предметом спора с Гайаной.

Как передает Report, об этом заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в телевизионном выступлении на Venezolana de Televisión .

Родригес зачитала коммюнике МИД Венесуэлы, в котором говорится о «расширении официальной позиции в отношении суверенного права и исторической правде о Гайане-Эссекибо». При этом дипведомство подчеркнуло, что Венесуэла не признает юрисдикцию Международного суда ООН в разрешении этого территориального спора с Гайаной.

Внешнеполитическое ведомство обратило внимание на обязанность Гайаны выполнять международные договоры и сесть за стол переговоров. МИД Венесуэлы подтвердил приверженность основополагающим принципам Устава ООН, включая полную и исключительную приверженность Женевскому соглашению.

Вопрос о принадлежности территории Гайана-Эссекибо (159 500 кв. км) продолжается более ста лет. Обострение конфликта произошло после открытия в 2015 году месторождений, содержащих не менее 10 млрд баррелей нефти, и предоставления Гайаной компании ExxonMobil концессии на нефтедобычу.