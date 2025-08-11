СМИ: В США при взрыве на заводе U. S. Steel пострадали несколько человек

Несколько человек получили ранения в результате взрыва на заводе сталелитейной компании U. S. Steel в городе Клэртон (штат Пенсильвания).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS News.

Спасательные службы получили первые сообщения об инциденте около 11:00 по местному времени (19:00 по бакинскому времени).

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро заявил, что его администрация находится на связи с властями города.

"Служба по чрезвычайным ситуациям Пенсильвании и полиция штата поддерживают связь со службами быстрого реагирования и предложили всю необходимую помощь", - написал губернатор в соцсети X.