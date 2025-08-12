США закроют небо над Анкориджем ради встречи Путина и Трампа

Воздушное пространство над городом Анкоридж, расположенным на Аляске будет закрыто 15 августа в связи с планируемой встречей президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

"Американские власти закроют воздушное пространство над крупнейшим городом штата в радиусе 30 миль (48,3 километра) и на высоте до 18 тысяч футов (около 5,5 тысячи метров)", - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать один день.