США закроют небо над Анкориджем ради встречи Путина и Трампа Воздушное пространство над городом Анкоридж, расположенным на Аляске будет закрыто 15 августа в связи с планируемой встречей президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Другие страны
12 августа 2025 г. 01:20
Воздушное пространство над городом Анкоридж, расположенным на Аляске будет закрыто 15 августа в связи с планируемой встречей президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

"Американские власти закроют воздушное пространство над крупнейшим городом штата в радиусе 30 миль (48,3 километра) и на высоте до 18 тысяч футов (около 5,5 тысячи метров)", - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать один день.

Версия на азербайджанском языке Trampla Putinin görüşəcəyi şəhərin hava məkanı bağlanacaq

