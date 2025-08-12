О нас

Два самолета столкнулись и загорелись в аэропорту в США

Два самолета столкнулись и загорелись в аэропорту в США Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в американском городе Калиспелл штата Монтана. В результате происшествия легкие ранения получили два человека.
Другие страны
12 августа 2025 г. 02:30
Два самолета столкнулись и загорелись в аэропорту в США

Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в американском городе Калиспелл штата Монтана. В результате происшествия легкие ранения получили два человека.

Как передает Report, об этом сообщает издание KPAX News.

Предварительно, легкомоторный самолет заходил на посадку в аэропорт, однако затем потерял управление на взлетно-посадочной полосе и врезался в другой самолет на рулежной дорожке.

После столкновения на месте вспыхнул крупный пожар, огонь распространился на траву. На место уже прибыли пожарные подразделения и сотрудники полиции. Федеральное авиационное управление США возглавит расследование инцидента.

Последние новости

