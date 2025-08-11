О нас

Президент Ильхам Алиев обсудил с эмиром Катара поставку азербайджанского газа в Сирию

Президент Ильхам Алиев обсудил с эмиром Катара поставку азербайджанского газа в Сирию 11 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил эмиру Государства Катар Шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани.
Внешняя политика
11 августа 2025 г. 19:50
Президент Ильхам Алиев обсудил с эмиром Катара поставку азербайджанского газа в Сирию

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 11 августа позвонил Эмиру Государства Катар шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани.

Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора была подчеркнута важность запущенного некоторое время назад проекта по поставкам азербайджанского газа в Сирию в результате совместного сотрудничества Азербайджана, Турции, Катара и Сирии, особо отмечена финансовая поддержка Катара в его реализации.

Было затронуто значение парафированного в рамках визита президента Ильхама Алиева в США Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией и других документов в обеспечении прочного мира и стабильности в регионе.

Была отмечена роль президента США Дональда Трампа в достижении этих успехов. Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что достигнутая договоренность о беспрепятственном транспортном сообщении между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским регионом окажет положительное влияние на грузоперевалочную способность Среднего коридора в будущем.

Глава нашего государства поблагодарил Эмира Катара за поддержку процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поздравил президента Ильхама Алиева с проявленным им лидерством в продвижении мирной повестки и достигнутыми историческими результатами.

Президент Азербайджана пригласил Эмира Катара посетить с визитом нашу страну. Приглашение было с удовлетворением принято.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev makes phone call to Emir of Qatar
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Qətər Əmiri ilə Azərbaycan qazının Suriyaya çatdırılması layihəsini müzakirə edib

Другие новости из категории

Генсек ГУАМ: Парафирование мирного соглашения - важный успех азербайджанской дипломатии
Генсек ГУАМ: Парафирование мирного соглашения - важный успех азербайджанской дипломатии
11 августа 2025 г. 19:45
Глава евродипломатии Каллас провела разговоры с Байрамовым и Мирзояном
Глава евродипломатии Каллас провела разговоры с Байрамовым и Мирзояном
11 августа 2025 г. 19:16
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили развитие экономических связей
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили развитие экономических связей
11 августа 2025 г. 18:03
Азербайджан и Армения не будут применять силу или угрожать ее применением друг против друга
Азербайджан и Армения не будут применять силу или угрожать ее применением друг против друга
11 августа 2025 г. 17:30
Высказывания российского депутата в адрес Азербайджана - пик  безответственности этой страны
Высказывания российского депутата в адрес Азербайджана - пик  безответственности этой страны
11 августа 2025 г. 17:29
Азербайджан и Армения предпримут меры в связи с пропавшими без вести в ходе военного конфликта
Азербайджан и Армения предпримут меры в связи с пропавшими без вести в ходе военного конфликта
11 августа 2025 г. 17:20
Азербайджан и Армения создадут двустороннюю комиссию для контроля за выполнением мирного соглашения
Азербайджан и Армения создадут двустороннюю комиссию для контроля за выполнением мирного соглашения
11 августа 2025 г. 17:20
Азербайджан и Армения призвали страны-члены ОБСЕ поддержать обращение о ликвидации Минской группы
Азербайджан и Армения призвали страны-члены ОБСЕ поддержать обращение о ликвидации Минской группы
11 августа 2025 г. 17:17
Азербайджан и Армения отказываются от взаимных территориальных претензий
Азербайджан и Армения отказываются от взаимных территориальных претензий
11 августа 2025 г. 17:17
Азербайджан и Армения будут совместно бороться с сепаратизмом и терроризмом
Азербайджан и Армения будут совместно бороться с сепаратизмом и терроризмом
11 августа 2025 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi