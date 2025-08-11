Президент Ильхам Алиев обсудил с эмиром Катара поставку азербайджанского газа в Сирию

11 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил эмиру Государства Катар Шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 11 августа позвонил Эмиру Государства Катар шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани.

Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора была подчеркнута важность запущенного некоторое время назад проекта по поставкам азербайджанского газа в Сирию в результате совместного сотрудничества Азербайджана, Турции, Катара и Сирии, особо отмечена финансовая поддержка Катара в его реализации.

Было затронуто значение парафированного в рамках визита президента Ильхама Алиева в США Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией и других документов в обеспечении прочного мира и стабильности в регионе.

Была отмечена роль президента США Дональда Трампа в достижении этих успехов. Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что достигнутая договоренность о беспрепятственном транспортном сообщении между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским регионом окажет положительное влияние на грузоперевалочную способность Среднего коридора в будущем.

Глава нашего государства поблагодарил Эмира Катара за поддержку процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поздравил президента Ильхама Алиева с проявленным им лидерством в продвижении мирной повестки и достигнутыми историческими результатами.

Президент Азербайджана пригласил Эмира Катара посетить с визитом нашу страну. Приглашение было с удовлетворением принято.