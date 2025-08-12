О нас

В Южно-Китайском море столкнулись два корабля КНР Катер береговой охраны Китая столкнулся с кораблем Военно-морских сил КНР во время преследования филиппинского судна недалеко от острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море.
12 августа 2025 г. 02:22
Катер береговой охраны Китая столкнулся с кораблем Военно-морских сил КНР во время преследования филиппинского судна недалеко от острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море.

Как передает Report, об этом сообщает Manila Bulletin.

Представитель береговой охраны Филиппин по связям с общественностью Джей Тарриела уточнил, что инцидент произошел во время гуманитарной миссии. Филиппинские суда участвовали в раздаче гумпомощи рыбакам на спорном рифе, когда столкнулись с «опасными маневрами и блокировкой» со стороны китайских кораблей.

Катер береговой охраны КНР преследовал филиппинское судно, используя при этом водометную пушку. Во время погони он неожиданно столкнулся с более крупным военным китайским кораблем, в результате чего они оба получили повреждения.

В мае официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли сообщил, что китайским военным удалось предотвратить заход филиппинского сторожевого катера в акваторию острова Хуанъянь (риф Скарборо), являющегося предметом территориального спора между Пекином и Манилой.

Он оценил действия военных КНР как профессиональные и законные.

