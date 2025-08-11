Дюжаррик: Совместная декларация является важным этапом в нормализации отношений между Баку и Ереваном

О нас

Внешняя политика
11 августа 2025 г. 21:01
Совместная декларация, подписанная лидерами Азербайджана и Армении при участии президента США в Вашингтоне, оценивается как важный этап в нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в своем комментарии журналистам.

"В выходные мы распространили заявление, в котором говорится, что генеральный секретарь приветствует всеобъемлющую Совместную декларацию, подписанное в пятницу президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при участии президента США Дональда Трампа. Генеральный секретарь высоко оценил их обязательства продолжать диалог и укреплять доверие, а также усилия Трампа в достижении этого прогресса. Он вновь подтвердил твердую поддержку ООН всех усилий по продвижению устойчивого мира на Южном Кавказе", – заявил представитель главы организации.

Версия на азербайджанском языке Düjarrik: Birgə Bəyannamə Bakı və İrəvan arasında münasibətlərin normallaşmasında mühüm mərhələdir

